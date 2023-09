Sergio Ramos został okradziony, kiedy występował w meczu Sevilla - Lens. Złodzieje wtargnęli do domu Hiszpana, w którym znajdowała się czwórka jego dzieci i nianie. Skradziono biżuterię, odzież i gotówkę.

IMAGO / Antonio Pozo Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos padł ofiarą złodziei

Złodzieje wtargnęli do domu Hiszpana, gdy rozgrywał mecz

Skradziono biżuterię, odzież i gotówkę

Na szczęście nikomu nic się nie stało

Złodzieje wtargnęli do domu Ramosa, gdy grał mecz

Sergio Ramos to kolejna ofiara złodziei, którzy penetrują domy piłkarzy podczas meczów. Włamywacze wykorzystali nieobecność hiszpańskiego obrońcy do włamania się do jego najsłynniejszej rezydencji „Finca La Alegria”, położonej na obrzeżach Sewilli. W przeszłości tak przykrej sytuacji doświadczyli m.in. Jules Kounde i Thomas Muller.

Jak informuje Estadio Deportivo, hiszpański obrońca występował w meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Sevillą a Lens, kiedy do jego domu wtargnęli złodzieje. Przestępcy przechytrzyli system alarmowy i ukradli biżuterię, gotówkę oraz ciuchy. W tym czasie w budynku przebywała czwórka dzieci Ramosa wraz z nianiami. Według mediów nic im się nie stało.

Zobacz także: Kontrowersje w meczu Barcelony. Takie jest zdanie trenerów