Przez to Yamal może przegrać Złotą Piłkę. Tak potraktował Cristiano Ronaldo

Lamine Yamal jest faworytem do zdobycia Złotej Piłki 2025. Jednak pewna sytuacja z udziałem Cristiano Ronaldo może mu poważnie zaszkodzić - przekonuje L'Equipe.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo

Yamal przegra Złotą Piłkę przez sytuację z Ronaldo?

Lamine Yamal to jeden z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki 2025. Hiszpański talent ma za sobą znakomity rok w Barcelonie i reprezentacji, dlatego wielu ekspertów widzi w nim przyszłego zwycięzcę.

Jednak francuski dziennik L’Equipe zwraca uwagę, że ostateczny werdykt może nie zależeć tylko od statystyk czy trofeów. Pod uwagę brane jest także zachowanie na boisku i poza nim.

Według serwisu problemem dla Yamala może być wydarzenie z finału Ligi Narodów. Po porażce Hiszpanii z Portugalią w rzutach karnych nastolatek odwrócił głowę, gdy Cristiano Ronaldo wyciągnął do niego rękę. Dodatkowo szybko udał się do szatni i nie czekał na ceremonię wręczenia pucharu rywalom.W opinii części mediów taki gest odebrano jako brak klasy, co kłóci się z jednym z kryteriów wyboru najlepszego piłkarza świata.

Z jednej strony Lamine był krytykowany za brak szacunku wobec przeciwników, z drugiej strony wielu dziennikarzy broni młodego zawodnika. Podkreślają, że w trakcie sezonu wielokrotnie dawał przykład fair play i na co dzień prezentuje profesjonalne podejście. Mimo to, w tak prestiżowym plebiscycie każdy szczegół może mieć znaczenie. Historia zna przypadki, gdy pojedynczy incydent wpływał na odbiór zawodnika.