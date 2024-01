IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Manuel Pellegrini

W niedzielę mecz Barcelony z Realem Betis

Szkoleniowiec Betisu przestrzega swój zespół

Pellegrini uważa, że Blaugrana nie jest w kryzysie

Trener Realu Betis skomentował słabą formę FC Barcelony

Występy FC Barcelony w ciągu ostatnich kilku tygodni znalazły się pod lupą, a w klubie panuje atmosfera pesymizmu i nerwowości. Duma Katalonii zajmuje obecnie czwarte miejsce w La Liga. Jednak przemawiając na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem szkoleniowiec Realu Betis Manuel Pellegrini stwierdził, że Blaugrana nie znajduje się w kryzysie i myślenie w ten sposób byłoby błędne.

– W przypadku drużyn takich jak Barcelona wątpliwości pojawiają się już po jednej porażce. Poza Superpucharem spisali się dobrze w innych rozgrywkach i rywalizują o czołowe miejsca – przyznał Pellegrini.

– Do liderów tracą kilka punktów, ale wciąż mają 54 do zdobycia. Nadal mają przed sobą długą drogę. Jeśli myślimy, że będziemy grać przeciwko Barcelonie znajdującej się w kryzysie, to się mylimy. Spodziewamy się trudnej rywalizacji, jak zawsze, gdy gramy przeciwko Atletico, Realowi czy Barcelonie – dodał.

Zobacz również: Inter Mediolan dołączył do Realu Madryt i Manchesteru City. Wspaniała statystyka