Pedri doznał kontuzji mięśniowej podczas grudniowego treningu

Choć nie wydawała się ona poważna, bogata historia urazów 21-latka kazała fanom Barcelony zachować ostrożność

Pomocnik trenował jednak w poniedziałek z kolegami i wydaje się, że będzie gotowy na wylot do Arabii Saudyjskiej

Pedri, o dziwo, wraca do zdrowia według planu. Świetne wieści dla FC Barcelony

Kariera Pedriego w FC Barcelonie to, jak dotąd, historia słodko-gorzka. Pomocnik bez wątpienia jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników w zespole. Problem polega jednak na tym, że 21-latek ma niezwykle kruche zdrowie. Z tego powodu już zdarzały się sezony, w trakcie których był niedostępny przez długie tygodnie, a nawet i miesiące.

Dlatego też, gdy w połowie grudnia reprezentant Hiszpanii doznał kontuzji mięśniowej, kibice Blaugrany się przerazili. Co prawda uraz miał nie być groźny, ale w przypadku bogatej historii urazów Pedriego, mogło to oznaczać długą przerwę. Tymczasem wydaje się, że rekonwalescencja młodego gracza przebiega wedle planu. W poniedziałek odbył on trening z kolegami i według hiszpańskich dziennikarzy, poleci on z resztą drużyny do Arabii Saudyjskiej. Tam w najbliższych dniach odbędą się mecze o Superpuchar Hiszpanii. Nie wiadomo, czy Hiszpan będzie gotowy na półfinałowe starcie z Osasuną. Znajdzie się jednak w kadrze nawet, gdyby mógł zagrać tylko w ewentualnym finale.

Pedri wystąpił w tym sezonie w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i asystę.

