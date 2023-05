Sergio Busquets nie przedłuży wygasającego kontraktu i po sezonie opuści Camp Nou. Javier Tebas uważa, że ten ruch przybliża FC Barcelonę do pozyskania Leo Messiego, choć jest to zaledwie jeden z wielu kroków.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

FC Barcelona żegna Sergio Busquetsa, który po sezonie opuści Camp Nou

Javier Tebas uważa, że ten ruch przybliża Dumę Katalonii do zakontraktowania Leo Messiego

Wcześniej wydawało się, że temat pozyskania Argentyńczyka jest już nierealny

Odejście weterana napędzi karuzelę?

Przyszłość Leo Messiego pozostaje niewyjaśniona. Pewne jest, że po sezonie opuści Paris Saint-Germain, natomiast jego kolejny krok wciąż jest tajemnicą. Nie ustają spekulacje dotyczące jego powrotu do FC Barcelony, choć w pewnym momencie wydawało się, że temat już jest zamknięty. Teraz wrócił za sprawą Javiera Tebasa.

Szef La Ligi uważa, że rozstanie z Sergio Busquetsem jest krokiem w stronę zakontraktowania Leo Messiego. Przypomnijmy, że kilka dni temu defensywny pomocnik podjął decyzję o opuszczeniu Camp Nou, co nastąpi wraz z wygaśnięciem jego umowy.

– Odejście Busquetsa to pierwszy krok i początek drogi do powrotu Leo Messiego, ale aby dojść do końca, trzeba wykonać jeszcze wiele takich kroków. Nie dałem im jeszcze zielonego światła. Potrzebna będzie kontrola ekonomiczna – mówi Tebas.

Messi łączony jest także z przeprowadzką do Al-Hilal. Uważa się, że rozmowy są zaawansowane, a gwiazdor mógłby liczyć na rekordowy kontrakt.

