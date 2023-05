fot. PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior strzelił bramkę Manchesterowi City w półfinale Ligi Mistrzów

Brazylijczyk jest wymieniany w ścisłym gronie najlepszych piłkarzy świata

Javier Tebas uważa, że skrzydłowy otrzyma w przyszłości Złotą Piłkę

Gwiazdor Królewskich zostanie doceniony?

Real Madryt najprawdopodobniej nie zdobędzie mistrzostwa Hiszpanii, ale wciąż ma duże szanse na obronę tytułu Ligi Mistrzów. Ogromna w tym zasługa Viniciusa Juniora, który notuje kolejny fantastyczny sezon.

W środku tygodnia Brazylijczyk strzelił bramkę Manchesterowi City w półfinale Ligi Mistrzów. Spotkanie na Santiago Bernabeu zakończyło się remisem 1-1, zatem kwestia awansu do finału pozostaje otwarta.

Vinicius Junior w tym sezonie przyćmił Karima Benzemę i jest liderem Królewskich. Prezes La Ligi Javier Tebas wieszczy mu triumf w plebiscycie Złotej Piłki.

– Przypominaliśmy sobie z dyrektorem generalnym Burger Kinga, że gdy ponad dwa lata temu prezentowaliśmy nasze porozumienie, to otrzymałem dużą krytykę. Odchodziły od nas legendy i ja powiedziałem, że uważam, iż nową gwiazdą będzie Vinicius. Wszyscy się oburzali: jak Vinicius ma być gwiazdą tej ligi. No i popatrzcie! Uważam, że to jeden z wielkich piłkarzy na świecie. Zaskoczyło mnie, że nie było go na liście FIFPro i że nie był wyżej w Złotej Piłce. Jest wśród 3-4 najlepszych na świecie i myślę, że zdobędzie Złotą Piłkę – prognozuje szef La Ligi.

