IMAGO / Marca Na zdjęciu: Nacho Fernandez

Nacho jest ważnym zawodnikiem Realu w tym sezonie

Defensor korzysta jednak na kontuzjach Alaby i Militao

W kolejnym sezonie jego rola zmniejszy

Nacho rozważa odejście z Realu

Real Madryt może pochwalić się jednym z najlepszych wyników w defensywie w Europie w tym sezonie, pomimo licznych problemów z kontuzjami. Antonio Rudiger jest liderem obrony, ale Nacho Fernandez również odegrał ważną rolę w i przyczynił się do sukcesów Los Blancos.

Doświadczony zawodnik był bliski opuszczenia klubu w zeszłym sezonie, mając na uwadze coraz mniejszą rolę w zespole. Ostatecznie przedłużył swój kontrakt o rok i został nagrodzony tym, czego najbardziej pragnął, czyli sporą ilością występów. Jednak jego przyszłość nadal stoi pod znakiem zapytania.

Według doniesień AS istnieją wątpliwości co do kontynuacji współpracy Nacho z Realem Madryt w kolejnym sezonie. Zawodnik jest świadomy, że jego znaczenie w tym sezonie wynika z kontuzji Edera Militao, dlatego zastanawia się, czy w przyszłym sezonie będzie mógł cieszyć się taką samą pozycją. Niewątpliwie jednak jego rola zostanie znacznie zmniejszona, a to może nakłonić go do transferu.

