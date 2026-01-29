Mbappe cenniejszy od Ronaldo?! Real bez niego nie istnieje

Real Madryt po porażce z Benficą znów jest pod ostrzałem krytyki. "AS" dostrzega, że drużyna jest zależna od skuteczności Kyliana Mbappe. Ma on większy wpływ na wyniki nawet od Cristiano Ronaldo.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe strzelił niemal połowę bramek Realu. Szokujące statystyki

Real Madryt pod wodzą Alvaro Arbeloi zdawał się wracać na właściwe tory, ale środowy mecz z Benficą przywołał najgorsze demony. Zespół zagrał bardzo słabo, a w dodatku przegrał 2-4, wypadając z pierwszej ósemki Ligi Mistrzów. To oznacza, że niebawem czeka go dodatkowy dwumecz w ramach 1/16 finału, co przy napiętym terminarzu staje się dużym problemem.

Królewscy ponownie znaleźli się pod ostrzałem wielkiej krytyki ze strony mediów oraz kibiców. Nie ulega wątpliwościom, że wewnątrz zespołu wiele rzeczy nie funkcjonuje właściwie. Vinicius Junior czy Jude Bellingham prezentują się poniżej oczekiwań, a wyniki Realu w dużej mierze zależą od dyspozycji strzeleckiej Kyliana Mbappe. To w zasadzie jedyny piłkarz, który cieszy się obecnie poparciem wśród fanów. Faktycznie ciężko się do niego przyczepić – ten sezon indywidualnie jest dla niego bardzo udany. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już 36 bramek oraz 5 asyst.

O jego klasie świadczą wyliczenia przygotowane przez „AS”, które jednocześnie brutalnie weryfikują pozostałe gwiazdy Królewskich. Mbappe zdobył w tym sezonie niemal połowę wszystkich bramek Realu – dokładnie 49,3%. To rezultat, do którego nigdy nie zbliżył się nawet Cristiano Ronaldo. W swoim najlepszym sezonie Portugalczyk zanotował 37,6% goli całego zespołu (61 przy 162 Realu).