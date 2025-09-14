Lewandowski wybrał trenera marzeń. Pominął głośne nazwisko

20:49, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Robert Lewandowski w rozmowie z The Times został poproszony, aby zbudować wymarzonego trenera. Napastnik FC Barcelony w pięciu kategoriach wymienił pięciu różnych szkoleniowców, z którymi pracował.

Robert Lewandowski
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oto wymarzony trener Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski, choć ma problem z regularną grą w Barcelonie, wystąpił w obu meczach reprezentacji Polski w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Ponadto w starciu z Finlandią zdobył pierwszego oficjalnego gola w sezonie 2025/2026. W klubie z powodu wcześniejszych problemów ze zdrowiem rozegrał jedynie dwa spotkania, spędzając na murawie 26 minut.

Po powrocie do Hiszpanii pomiędzy treningami znalazł czas, aby udzielić wywiadu serwisowi The Times. W rozmowie poruszono m.in. wątek Złotej Piłki, której nigdy nie udało mu się zdobyć. Lewandowski otwarcie przyznał, że przestał marzyć o jej wygraniu. „Nie zamierzam mówić: ‘nie, już tego nie chcę’, nie jestem takim człowiekiem, ale też o tym nie marzę” – powiedział 37-latek.

Przy okazji Lewandowski „zbudował” trenera marzeń spośród wszystkich szkoleniowców, z jakimi miał okazję pracować. W notatniku do każdego z pięciu atrybutów wpisał konkretne nazwisko. Zawahał się jedynie w kategorii „styl ubierania się”, w pozostałych atrybutach nie miał żadnych wątpliwości.

Wymarzony trener Roberta Lewandowskiego:

  • Taktyka: Pep Guardiola
  • Zarządzanie ludźmi: Hansi Flick
  • Rozmowy motywacyjne: Jurgen Klopp
  • Ważne mecze: Carlo Ancelotti
  • Styl ubierania się: Julian Nagelsmann

Warto zaznaczyć, że Lewandowski pominął innych trenerów, z którymi pracował. Przede wszystkim na liście zabrakło Xaviego. Hiszpański szkoleniowiec to jeden z czterech menadżerów, pod wodzą których 37-latek rozegrał najwięcej spotkań (95). Więcej zagrał tylko w drużynach prowadzonych przez Jurgena Kloppa (187), Hansiego Flicka (125) i Pepa Guardioli (100).