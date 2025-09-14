Lewandowski wybrał trenera marzeń. Pominął głośne nazwisko

Oto wymarzony trener Roberta Lewandowskiego
Robert Lewandowski, choć ma problem z regularną grą w Barcelonie, wystąpił w obu meczach reprezentacji Polski w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Ponadto w starciu z Finlandią zdobył pierwszego oficjalnego gola w sezonie 2025/2026. W klubie z powodu wcześniejszych problemów ze zdrowiem rozegrał jedynie dwa spotkania, spędzając na murawie 26 minut.
Po powrocie do Hiszpanii pomiędzy treningami znalazł czas, aby udzielić wywiadu serwisowi The Times. W rozmowie poruszono m.in. wątek Złotej Piłki, której nigdy nie udało mu się zdobyć. Lewandowski otwarcie przyznał, że przestał marzyć o jej wygraniu. „Nie zamierzam mówić: ‘nie, już tego nie chcę’, nie jestem takim człowiekiem, ale też o tym nie marzę” – powiedział 37-latek.
Przy okazji Lewandowski „zbudował” trenera marzeń spośród wszystkich szkoleniowców, z jakimi miał okazję pracować. W notatniku do każdego z pięciu atrybutów wpisał konkretne nazwisko. Zawahał się jedynie w kategorii „styl ubierania się”, w pozostałych atrybutach nie miał żadnych wątpliwości.
Wymarzony trener Roberta Lewandowskiego:
- Taktyka: Pep Guardiola
- Zarządzanie ludźmi: Hansi Flick
- Rozmowy motywacyjne: Jurgen Klopp
- Ważne mecze: Carlo Ancelotti
- Styl ubierania się: Julian Nagelsmann
Warto zaznaczyć, że Lewandowski pominął innych trenerów, z którymi pracował. Przede wszystkim na liście zabrakło Xaviego. Hiszpański szkoleniowiec to jeden z czterech menadżerów, pod wodzą których 37-latek rozegrał najwięcej spotkań (95). Więcej zagrał tylko w drużynach prowadzonych przez Jurgena Kloppa (187), Hansiego Flicka (125) i Pepa Guardioli (100).