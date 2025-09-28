Komunikat ws. Lamine Yamala! Barcelona przekazała nowe wieści

Lamine Yamal dostał zielone światło na występ z Realem Sociedad
Lamine Yamal po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii wrócił do klubu z kontuzją. Nastolatek narzekał na dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. To uniemożliwiło mu występ w czterech ostatnich spotkaniach. Pomimo nieobecności jednego z najważniejszych zawodników FC Barcelona wygrała wszystkie cztery mecze, zdobywając w nich aż 14 bramek.
W niedzielę (28 września) Duma Katalonii zmierzy się przed własną publicznością z Realem Sociedad. Na kilka godzin przed rozpoczęciem meczu Barcelona opublikowała w mediach społecznościowych komunikat ws. stanu zdrowia 18-latka. Okazuje się, że klubowi lekarze dali zielone światło, więc Lamine Yamal może wystąpić w zbliżającym się starciu 7. kolejki ligi hiszpańskiej.
Informacje o powrocie Hiszpana pojawiły się w mediach w sobotę. Dziennikarze sugerowali, że Yamal może otrzymać kilka minut w rywalizacji z Sociedad. Ma to być forma przygotowania do dłuższego czasu gry w konfrontacji z PSG w przyszłym tygodniu.
Hansi Flick od razu umieścił piłkarza w kadrze meczowej. Dla niemieckiego szkoleniowca jego powrót to bardzo dobra wiadomość, ponieważ przez najbliższe tygodnie nie będzie mógł korzystać z Raphinhi. Brazylijczyk doznał ostatnio kontuzji.
Kadra FC Barcelony na mecz z Realem Sociedad:
Bramkarze: Szczęsny, Kochen, Aller
Obrońcy: Araujo, Cubarsi, Christensen, Martin, Kounde, Garcia, Jofre
Pomocnicy: Pedri, Casado, Olmo, De Jong, Bernal, Dro
Napastnicy: Ferran, Lewandowski, Yamal, Rashford, Bardghji, Fernandez