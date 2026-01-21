Kolejny problem Realu. On gra z urazem od początku sezonu

18:53, 21. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ramón Álvarez de Mon

Real Madryt mierzy się z poważnymi problemami kadrowymi. Ramón Álvarez de Mon poinformował, że Raul Asencio od początku sezonu zmaga się z urazem.

Real Madryt - Levante
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Levante

Real bez kolejnego defensora?

Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo, Antonio Rudiger – to piłkarze, którzy z powodu kontuzji opuścili spotkanie Real MadrytAS Monaco. Z urazem zmaga się także Raul Asencio, który zagrał w pojedynku z ekipą z Księstwa. Jego problemy ujawnił Ramón Álvarez de Mon.

– W oczekiwaniu na dalsze badania Asencio wierzy, że będzie mógł nadal pomagać drużynie w nadchodzących meczach. Od początku sezonu gra z bólem spowodowanym złamaniem kości piszczelowej, ale problemy Realu Madryt w defensywie skłoniły go do podjęcia starań o kontynuację występów – zdradził hiszpański dziennikarz.

Do tej pory 22-latek był do dyspozycji Xabiego Alonso i Alvaro Arbeloi. Jednak po meczu z Monaco ból stał się na tyle uciążliwy, że obrońca musi poddać się kolejnym badaniom. Media sugerują, że wychowanek Królewskich nie będzie zdolny do gry w starciu z Villarrealem. Parę stoperów rywalizacji na Estadio de la Ceramica maja stworzyć Dean Huijsen i David Alaba.

