Mundo Deportivo donosi, że tuż po El Clasico odbędzie się spotkanie na szczycie w FC Barcelonie, które ma wyjaśnić przyszłość Xaviego Hernandeza. Jeśli Hiszpan podtrzyma swoją decyzję to klub przejdzie do zdecydowanego działania w temacie poszukiwania jego następcy.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Po El Clasico poznamy przyszłość Xaviego

W kontekście ostatnich wydarzeń w Lidze Mistrzów, gdzie FC Barcelona odpadła z rywalizacji po przegranej z PSG, kluczowe pytania zaczynają się mnożyć wokół przyszłości zespołu oraz trenera. Xavi Hernandez, który ogłosił w styczniu, że opuści klub po zakończeniu sezonu, znalazł się w centrum uwagi zarówno kibiców, jak i zarządu klubu.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, Joan Laporta wraz z resztą zarządu, nie ustają w próbach przekonania Xaviego do pozostania. Kluczowe spotkanie w tej sprawie zaplanowano na przyszły tydzień, tuż po niedzielnym El Clasico. W rozmowach wezmą udział najważniejsze postacie w klubie – prezydent Joan Laporta, wiceprezydent ds. sportowych Rafa Yuste oraz dyrektor sportowy Deco.

Xavi, mimo że podpisał nowy kontrakt do 2025 roku z opcją przedłużenia do 2026, był niechętny do zmiany swojej decyzji o odejściu. Jednak jego ostatnie wypowiedzi po meczu z PSG, gdy stwierdził: – Ważny nie jestem ja, ale klub – mogą sugerować, że drzwi do jego dalszej współpracy pozostają otwarte.

Xavi musi podjąć ostateczną decyzję odnośnie Barcelony

Barcelona nie może już dłużej czekać. Klub pragnie wyjaśnienia sytuacji. Jeśli Xavi zdecyduje, że nie chce kontynuować przygody z Blaugraną, to zarząd rozpocznie intensywne poszukiwania jego następcy.

Na spotkaniu klub chce jasno określić, na jakich warunkach Xavi byłby gotów kontynuować pracę, biorąc pod uwagę delikatną sytuację finansową, która nie pozwoli na duże inwestycje podczas nadchodzącego lata. Wynik tego spotkania może zaważyć na strategii transferowej i budowie drużyny na kolejny sezon.

