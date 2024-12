Girona zmierzy się u siebie z Liverpoolem w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Zespół The Reds jest zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Lider kontra debiutant

Girona podejmie na własnym stadionie Liverpool w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Te drużyny są na dwóch biegunach – Hiszpanie zawodzą w obecnym sezonie, natomiast Anglicy przeżywają bardzo dobry czas. Czy podopieczni Arne Slota wywiążą się z roli faworyta? Początek spotkania już w najbliższy wtorek, 10 grudnia o godzinie 18:45.

Jak zakończy się mecz Girona – Liverpool? zwycięstwem Girony

remisem

zwycięstwem Liverpoolu zwycięstwem Girony 0%

remisem 0%

zwycięstwem Liverpoolu 100% 2+ Votes

Jeśli chodzi o tabelę Ligi Mistrzów, to Girona zajmuje dopiero 30. miejsce w stawce. Ekipa prowadzona przez Michela uzbierała dotychczas zaledwie 3 punkty, pokonują tylko Slovana Bratysława (2:0). Z kolei Liverpool zasiada na fotelu lidera, z kompletem 30 oczek na koncie. Drużyna z Anfield zaliczyła pięć zwycięstw i na pewno chce zachować nieskazitelny bilans.

Anglicy w dużo lepszej formie

Hiszpański zespół nie jest ostatnio w najlepszej formie, co pokazują wyniki. W rozgrywkach ligowych Girona przegrała z Realem Madryt (0:3), zremisowała z Villarrealem (2:2), a wygrała tylko z Espanyolem Barcelona (4:1). Ponadto podopieczni Michela odpadli z Pucharu Króla na etapie 1/32 finału po wstydliwej porażce w rzutach karnych z czwartoligowym UD Logrones (0:0 w regulaminowym czasie gry i dogrywce, 3:4 w serii jedenastek). W poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów kataloński klub uległ natomiast Sturmowi Graz (0:1).

W ostatnim czasie Liverpool prezentuje się z dużo lepszej strony. W miniony weekend drużyna trenowana przez Arne Slota miała zmierzyć się z Evertonem, ale derbowe starcie zostało przełożone z powodu złych warunków atmosferycznych. Ekipa Czerwonych na ligowych boiskach podzieliła się punktami z Newcastle United (3:3), pokonała Manchester City (2:0), poradziła sobie z Southampton (3:2), a także nie dała szans Aston Villi (2:0). Z kolei na europejskiej scenie lider Premier League i Ligi Mistrzów wygrał z Realem Madryt (2:0).

Mecze drużyny Girona Girona (0.42 xG) 0 Real Madrid (1.02 xG) 3 Logrones 0 (4) Girona 0 (3) Villarreal (1.85 xG) 2 Girona (1.03 xG) 2 Sturm Graz (1.23 xG) 1 Girona (1.67 xG) 0 Girona (3.34 xG) 4 Espanyol (0.44 xG) 1 Mecze drużyny Liverpool FC Everton 0 Liverpool FC 0 Newcastle United (1.37 xG) 3 Liverpool (1.73 xG) 3 Liverpool (3.19 xG) 2 Manchester City (0.71 xG) 0 Liverpool (3.35 xG) 2 Real Madrid (1.1 xG) 0 Southampton (1.68 xG) 2 Liverpool (2.71 xG) 3

Salah imponuje dyspozycją

Największą gwiazdą Liverpoolu jest Mohamed Salah. 32-letni skrzydłowy udowadnia włodarzom angielskiego klubu, że warto zapłacić mu każde pieniądze za przedłużenie kontraktu. Przypomnijmy, że umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, to gwiazdor będzie mógł zmienić otoczenie na zasadzie wolnego transferu.

Rozmowy zmierzają jednak ku szczęśliwemu finałowi, co na pewno cieszy kibiców zespołu The Reds, których kapitan reprezentacji Egiptu jest ulubieńcem. We wszystkich rozgrywkach aktualnej kampanii Mohamed Salah rozegrał łącznie 21 meczów, zdobył 15 bramek i zaliczył 12 asyst. Czy skuteczny napastnik błyśnie również w potyczce z Gironą? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem.

Girona FC – Liverpool FC: przewidywane składy

Girona Miguel Angel Sanchez Liverpool FC Arne Slot Girona Miguel Angel Sanchez 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 7 Cristhian Stuani 9 Abel Ruiz 15 Juanpe 16 Alejandro Frances 17 Daley Blind 22 Jhon Solís 24 Portu 25 Pau López 36 Ricard Artero 1 Alisson 2 Joe Gomez 7 Luis Díaz 8 Dominik Szoboszlai 19 Harvey Elliot 20 Diogo Jota 56 Vitezslav Jaros 80 Tyler Morton 95 Harvey Davies

Girona FC – Liverpool FC: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Girona Zawodnik Powrót Yangel Herrera Uraz stopy Połowa grudnia 2024 Viktor Tsygankov Uraz kostki Koniec grudnia 2024 Jhon Solís Uraz kostki Niepewny Ladislav Krejčí Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Federico Chiesa Fizyczny dyskomfort Niepewny Alisson Uraz ścięgna udowego Niepewny Diogo Jota Uraz żebra Niepewny Konstantinos Tsimikas Uraz kostki Koniec grudnia 2024 Ibrahima Konaté Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Conor Bradley Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2024 Alexis Mac Allister Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Alexis Mac Allister Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Drużyna Slota faworytem

Większe szanse na triumf we wtorkowym pojedynku Ligi Mistrzów oczywiście daje się gościom. Przynajmniej na papierze Liverpool ma zdecydowanie więcej argumentów od Girony, żeby sięgnąć po trzy punkty. Katalończycy mogą liczyć na atut własnego boiska oraz większe wsparcie trybun, z uwagi na rolę gospodarza, aczkolwiek sama jakość piłkarska jest po stronie Anglików. Mimo wszystko liczymy na ciekawe i wyrównane widowisko.

Girona Liverpool FC 6.50 4.75 1.43 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Girona W W P R P P ? 14.2 % Remis 19.8 % Liverpool FC W W W W W R ? 66 %

Spotkanie Girony z Liverpoolem odbędzie się już w najbliższy wtorek, 10 grudnia o godzinie 18:45. Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2. Mecz możesz obejrzeć na internetowej platformie CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Dzięki temu otrzymasz dostęp do pakietu Super Sport.