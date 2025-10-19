Na kogo postawi Xabi Alonso? Getafe – Real: przewidywane składy

Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Getafe w meczu 9. kolejki La Ligi. Ekipa Królewskich, która chce wrócić na fotel lidera, liczy na komplet punktów. Sprawdź przewidywane składy na dzisiejsze spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real zagra na wyjeździe z Getafe. Królewscy poważnie osłabieni

W niedzielny wieczór sympatyków hiszpańskiego futbolu czeka ciekawe widowisko – Getafe CF zmierzy się bowiem z Realem Madryt w ramach 9. kolejki La Ligi. Drużyna Królewskich stanie przed obowiązkiem odpowiedzi na zwycięstwo Barcelony nad Gironą (2:1), jeśli chce wrócić na fotel lidera tabeli. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso musi jednak radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników, co może mieć wpływ na ostateczny układ sił na Coliseum Alfonso Perez.

Kontuzjowani pozostają bowiem Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold oraz Dani Ceballos. To poważne osłabienia, zwłaszcza w defensywie, gdzie Alonso ma ograniczone pole manewru. Między słupkami niemal na pewno zobaczymy Thibaut Courtois. Na prawej stronie obrony, pod nieobecność dwóch nominalnych wahadłowych, najprawdopodobniej wystąpi Fede Valverde, znany m.in. z dużej wszechstronności i waleczności.

Urugwajczykowi w formacji defensywnej mają towarzyszyć Eder Militao, Raul Asencio oraz Alvaro Carreras. W środku pola spodziewany jest tercet Aurelien Tchouameni – Jude Bellingham – Arda Guler, który łączy siłę fizyczną, kreatywność i energię. W linii ataku Realu Madryt tradycyjnie zobaczymy największe gwiazdy – Viniciusa Juniora, Kyliana Mbappe – a także utalentowanego Franco Mastantuono. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Getafe CF – Real Madryt zabrzmi o godzinie 21:00.

Getafe CF – Real Madryt: prawdopodobne składy

Getafe: David Soria – Juan Iglesias, Dakonam Djene, Diego Rico, Davinchi – Femenia, Milla, Arambarri, Sancris – Liso, Mayoral

Real: Courtois – Valverde, Militao, Asencio, Carreras – Tchouameni, Guler, Bellingham – Vinicius, Mbappe, Mastantuono