Flick mówi wprost o Araujo. Jest coraz lepiej, ale…

Ronald Araujo jest coraz bliżej powrotu do wyjściowej jedenastki FC Barcelony. Przed meczem z Realem Oviedo Hansi Flick jasno określił, na jakim etapie znajduje się obrońca i co zdecyduje o jego występie od pierwszej minuty.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona ostrożna z Araujo

FC Barcelona przygotowuje się do ligowego spotkania, a jednym z kluczowych tematów konferencji prasowej Hansiego Flicka była sytuacja Ronalda Araujo. Trener Dumy Katalonii podkreślił, że Urugwajczyk jest w coraz lepszej dyspozycji fizycznej, ale klub nie chce podejmować pochopnych decyzji.

Ronald Araujo wciąż znajduje się pod uważną obserwacją sztabu medycznego. Hansi Flick jasno zaznaczył, że kluczowe będzie odpowiednie zarządzanie grą zawodnika. – Musimy kontrolować jego obciążenia i sprawdzać, jak reaguje fizycznie – powiedział szkoleniowiec. – Jest w dużo lepszym stanie i może być opcją do gry od początku, ale ostateczną decyzję podejmiemy w niedzielę – dodał.

Hansi Flick odniósł się także do problemów defensywnych zespołu, które pojawiały się w ostatnich spotkaniach. – Popełniliśmy kilka błędów i dlatego traciliśmy gole. To może wynikać z braku koncentracji – przyznał. – Czasami, gdy dobrze atakujemy, mamy wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, ale w obronie trzeba być skupionym przez cały mecz – zaznaczył.

Powrót Araujo do regularnej gry ma pomóc Barcelonie ustabilizować linię obrony. Flick jasno daje do zrozumienia, że widzi w nim ważny element zespołu, ale zdrowie zawodnika pozostaje priorytetem. Jedno jest pewne, Urugwajczyk wkrótce znów może stać się filarem defensywy Blaugrany.

