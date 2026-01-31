Wiadomo, czy Lewandowski zagra. Składy na mecz Elche – Barcelona

19:41, 31. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Elche w 22. kolejce La Liga. Wiadomo, czy w wyjściowej jedenastce znajdzie się Robert Lewandowski. Oto składy na mecz Elche - Barcelona.

Robert Lewandowski
SPP Sport Press Photo l Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oficjalne składy na mecz Elche – Barcelona

Artykuł w trakcie aktualizacji.

Oficjalne składy na mecz Elche – FC Barcelona:

Elche: brak danych.

Barcelona: Garcia – Balde, Cubarsi, Eric, Kounde – De Jong, Olmo, Fermin – Yamal, Ferran, Raphinha

