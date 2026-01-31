Oficjalne składy na mecz Elche – Barcelona
Oficjalne składy na mecz Elche – FC Barcelona:
Elche: brak danych.
Barcelona: Garcia – Balde, Cubarsi, Eric, Kounde – De Jong, Olmo, Fermin – Yamal, Ferran, Raphinha
FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Elche w 22. kolejce La Liga. Wiadomo, czy w wyjściowej jedenastce znajdzie się Robert Lewandowski. Oto składy na mecz Elche - Barcelona.
