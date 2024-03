Jak informuje serwis OK Diario, Robert Lewandowski może opuścić El Clasico. Ma to związek z żółtą kartką, którą Polak otrzymał w meczu z Las Palmas.

Alamy / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski może opuścić El Clasico

Hiszpańskie media wróżą czarny scenariusz

Wszystko zależy od komisji dyscyplinarnej

OK Diario: El Clasico potencjalnie bez Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski otrzymał żółtą kartkę w meczu z Las Palmas podczas schodzenia z boiska. Polak dość opieszale opuszczał murawę i za to został ukarany przez sędziego. Media sugerują, że napastnik Barcelony mógł to zrobić celowo, aby nie ryzykować absencją w El Clasico.

Dla Lewandowskiego była to piąta żółta kartka w sezonie 2023/2024, co oznacza dla niego jeden mecz pauzy. Polak na pewno nie zagra z Cadiz i teoretycznie na mecz z Realem Madryt (21 kwietnia) będzie miał pełny limit kartoników do wykorzystania. Jednak serwis OK Diario wróży czarny scenariusz.

Według źródła komisja dyscyplinarna ligi może przyjrzeć się całej sytuacji. Jeśli uzna, że Lewandowski specjalnie wymusił kartkę, to może otrzymać dodatkowe zawieszenie na mecz z Królewskimi.