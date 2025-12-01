Co Real zrobi z Alonso? Decyzja może zapaść zaskakująco szybko

Real Madryt nadal nie jest pewny tego, czy powinien kontynuować współpracę z Xabim Alonso. Portal The Athletic ujawnił informacje w sprawie przyszłości hiszpańskiego szkoleniowca.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (Girona - Real Madryt)

Real Madryt przed kluczowym meczem?

Remis z Gironą nie był niespodzianką, a sensacją. Real Madryt stracił punkty w starciu z ekipą, która pozostaje w strefie spadkowej. Wpadkę Królewskich wykorzystała Barcelona – teraz to Blaugrana prowadzi w tabeli La Liga. Wyjątkowo niedany weekend nie poprawił notowań Xabiego Alonso.

Czy Hiszpan będzie prowadził Los Blancos do końca trwającego sezonu? Jednak The Athletic zdradza nowe informacje ws. przyszłości 44-latka:

– Jeden z graczy powiedział, że sytuacja wygląda „bardzo trudno”, ponieważ „gramy bardzo słabo”. Inny opisał niedzielny wynik i występ przeciwko Gironie, drużynie z strefy spadkowej La Liga, jako „katastrofę”. Zapytani o przyszłość Alonso, te same źródła stwierdziły, że nadchodzące mecze Madrytu (w środę zagrają z Athletic Bilbao, kolejny wyjazdowy mecz La Liga) są ważne nie tylko pod względem wyników, ale także wizerunku – pisze Mario Cortegana.

Czy ewentualne porażka z ekipą z Kraju Basków doprowadzi do rozstania z Alonso? Wydaje się, że przegrana w najbliższym meczu nie odmieni radykalnie losów hiszpańskiego trenera, jednak bez wątpienia Real będzie miał jeszcze większe wątpliwości.