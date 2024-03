Źródło: AS / Football Espana

Źródło: AS / Football Espana

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt nie postawiło się w niedzielę FC Barcelonie i przegrało 0:3

Ten wynik oznacza, że Rojiblancos wypadli ze strefy Ligi Mistrzów

Diego Simeone zdaje sobie sprawę, że jego podopieczni muszą wykonać krok do przodu

Czy Atletico za Simeone po raz pierwszy nie zagra w Lidze Mistrzów?

Diego Simeone to niewątpliwa legenda Atletico Madryt. Podczas wszystkich poprzednich 11 pełnych sezonów Argentyńczyka na ławce tego klubu, Rojiblancos zawsze kończyli w czołowej czwórce tabeli La Ligi. Pomijając oczywisty prestiż z tak regularnych występów w Lidze Mistrzów, był to też ogromny zastrzyk gotówki.

Niedzielny mecz drużyny z FC Barceloną z pewnością nie poszedł po myśli gospodarzy. Atletico przegrało aż 0:3, co tylko udowodniło, że Blaugrana jest prawdziwym koszmarem trenerskim “Cholo”. Ta porażka miała też jednak inne reperkusje. Oznaczała ona bowiem, że madrytczycy stracili czwartą lokatę kosztem Athleticu. Simeone zdaje sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji.

– W lidze musimy wciąż się rozwijać. Potrzebujemy poprawy. Teraz odpoczniemy. To były intensywne miesiące: styczeń i luty. Potem przygotujemy się do meczu z Villarrealem. Rozgrywki pokażą, na którym miejscu skończymy – powiedział Argentyńczyk, wcale nie pewny powrotu do czołówki ligowej.

Batalii o punkty z pewnością nie pomoże rywalizacja w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że Rojiblancos czeka w ćwierćfinale dwumecz z Borussią Dortmund.

Czytaj więcej: Przebudzony entuzjazm w Barcelonie. “Czas, aby marzyć”.