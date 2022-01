Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong i Sergio Busquets

Sergio Busquets jest powodem tego, że Frankie de Jong do tej pory nie był w stanie rozwinąć w pełni skrzydeł w FC Barcelona. Tak przynajmniej uważa były gracz Dumy Katalonii oraz reprezentacji Holandii, Ronald de Boer.

Frenkie de Jong jest na wylocie z FC Barcelona

Holenderskim pomocnikiem poważnie zainteresowany jest Bayern Monachium

Zdaniem Ronalda de Boera, były gracz Ajaksu Amsterdam mógłby jeszcze rozwinąć skrzydła na Camp Nou

Trudny czas de Jonga

Frenkie de Jong przybył na Camp Nou latem 2019 roku, bo świetnym sezonie w barwach Ajaksu Amsterdam. W FC Barcelona jednak nigdy nie zdołał nawiązać do znakomitych występów z rozgrywek 2018/2019 w Lidze Mistrzów, gdzie Ajax doszedł aż do 1/2 finału. W związku z tym, ostatnio wiele mówiło się, że holenderski pomocnik może już wkrótce przenieść się do Bayernu Monachium. Perspektywę działaczy może zmieni jednak niedawny występ 38-krotnego reprezentanta Holandii z Deportivo Alaves. Blaugrana wygrała 1:0, a gola na wagę trzech punktów strzelił właśnie 24-letni pomocnik.

Swoją teorię, dlaczego de Jong do tej pory nie zrobił kariery w Barcelonie, ma były gracz Blaugrany (1998-2000) Ronald de Boer.

De Jong zagubiony i nieszczęśliwy

– Frenkie de Jong to jeden z najlepszych pomocników na świecie, ale Sergio Busquets trochę go blokuje – przyznał 67-krotny reprezentant Holandii w rozmowie z “El Pais”. – Busquets to także niesamowity zawodnik, ale na boisku potrzebuje dużo ochrony. Jeśli w czasie musi pokonuje długie dystanse, wówczas ma kłopoty. Tyczy się to całego zespołu, także i de Jonga.

– Widząc, jak w tej chwili porusza się on po boisku, sprawia wrażenie, jakby robił to bardzo nieśmiało. Nie pokazuje energii, którą ma. Wygląda na zagubionego i nieszczęśliwego – dodał.

– Wpływ na to mogą mieć ciągłe zmiany trenerów. Do tego, to Busquets jest pewniakiem na pozycji, na której de Jong czuje się najlepiej. To rola, którą może wykonywać bardzo dobrze, ponieważ jest w stanie dobrze bronić. Jest szybki i odpowiednio wysoki, aby wygrywać powietrze pojedynki. Obok Jorginho i N`Golo Kante to jeden z najlepszych defensywnych pomocników na świecie. Ale jego wszechstronność jest wyjątkowa, bo nikt tak jak on, nie potrafi sobie radzić na pozycji “6”i “8” – podsumował.

