Frenkie de Jong nie szczędził gorzkich słów po meczu Celta Vigo – Barcelona. Jego zespół wygrywał 3:0, ale ostatecznie zremisował 3:3.

Frenkie de Jong zabrał głos po meczu Celta Vigo-Barcelona

Holender wyraził swoje niezadowolenie z powodu straty punktów przez Blaugranę

Pomocnik katalońskiego klubu przyznał, że nie ma żadnego usprawiedliwienie na rzeczy, które wydarzyły się w Vigo

Barcelona znów zawiodła

Do sobotniego meczu przeciwko Celcie Vigo, piłkarze Barcelony przystępowali ze świadomością, że ich nowym trenerem będzie Xavi. Prawdopodobnie wpłynęło to na nich dobrze, ponieważ do przerwy prowadzili 3:0 i nic nie zwiastowało katastrofy, która miała miejsce po zmianie stron.

Barcelona nie miała argumentów w ofensywie po zejściu kontuzjowanego Ansu Fatiego. To dodało jeszcze skrzydeł Celcie Vigo, która konsekwentnie odrabiała straty i wywalczyła ostatecznie remis 3:3. Rozczarowania po spotkaniu nie krył Frenkie de Jong.

– Ciężko to zaakceptować. Jeśli chce się zdobyć mistrzostwo, to trzeba wygrywać takie mecze. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jeśli wygrywasz 3:0 do przerwy i na koniec remisujesz, to jest to nie do przyjęcia – przyznał holenderski pomocnik, który wskazał, w czym Barcelona musi być lepsza.

– Pierwsza odsłona była bardzo dobra w naszym wykonaniu. W drugiej części przeciwnik lepiej stosował pressing, a my nie potrafiliśmy znaleźć na niego odpowiedzi. Musimy się po prostu poprawić w tym aspekcie. Myślę, że mamy odpowiednie umiejętności, ale musimy się poprawić, ponieważ takie scenariusze jak dziś są niedopuszczalne – rzekł piłkarz Barcelony.

Czytaj także: Celta – FC Barcelona: emocje do samego końca, niesamowita pogoń