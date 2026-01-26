FC Barcelona musi zmienić kapitana, ponieważ Marc-Andre ter Stegen odszedł z klubu. Cadena Ser informuje, że opaskę przejmie Ronald Araujo. Wicekapitanami zostali Frenkie De Jong, Pedri i Raphinha.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Araujo kapitanem Barcelony! Przejął opaskę po Ter Stegenie

Marc-Andre ter Stegen po miesiącach starań, aby odzyskać miejsce w bramce, w końcu się poddał, zgadzając się na odejście dla własnego dobra. Resztę sezonu 2025/2026 spędzi na wypożyczeniu w Gironie, gdzie będzie walczył o powołanie do reprezentacji Niemiec na Mistrzostwa Świata. Warto dodać, że bramkarz, choć nie grał, pełnił funkcję kapitana drużyny.

W związku z jego odejściem FC Barcelona musiała wybrać nowego kapitana. O tym, kto przejmie opaskę, poinformował serwis Cadena SER. Ich zdaniem kapitanem został Ronald Araujo. Wybór Urugwajczyka może dziwić, ponieważ pod koniec roku opuścił klub, aby odpocząć ze względu na problemy natury psychicznej. Co więcej, w mediach pojawiają się doniesienia, że latem prawdopodobnie odejdzie z Camp Nou.

Gdy wyniknie sytuacja, że Araujo będzie niedostępny, opaska trafi do Frenkiego De Jonga. Holender został wicekapitanem zespołu wspólnie z Pedrim i Raphinhą. Źródło informuje, że gdy nieobecna będzie cała czwórka, opaska trafi do Erica Garcii lub Ferrana Torresa.

Hierarchia kapitanów w FC Barcelonie wg. Cadena SER:

Kapitan – Ronald Araujo

2. kapitan – Frenkie De Jong

3. kapitan – Pedri

4. kapitan – Raphinha

Barcelona na tym etapie sezonu zajmuje 1. miejsce w tabeli La Liga z przewagą jednego punktu nad Realem Madryt. W nadchodzących tygodniach zmierzą się z Kopenhagą w Lidze Mistrzów, z Albacete w Pucharze Króla oraz z Elche i Realem Mallorca w lidze.