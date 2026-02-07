FC Barcelona – Mallorca: oficjalne składy na mecz
FC Barcelona przystępuje do pojedynku na Camp Nou jako lider La Liga. Duma Katalonii po 22 starciach ma na koncie 55 punktów i o jedno oczko wyprzeda Real Madryt. Natomiast Mallorca jest czternasta i do Blaugrany traci 31 pkt. Faworyt tego starcia jest oczywisty.
Hans Flick postanowił po raz kolejny zaufać Robertowi Lewandowskiemu – Polak wyjdzie na boisko w podstawowym składzie. W ofensywie gospodarzy obejrzymy także Marcusa Rahsforda, Lamine’a Yamala i Daniego Olmo, który zagra za napastnikiem.
FC Barcelona: Joan Garcia – Alejandro Balde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Jules Kounde – Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Casado – Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Lamine Yamal
Mallorca: Leo Roman – Johan Mojica, Martin Valjent, David Lopez, Pablo Maffeo – Samu Costa, Pablo Torre, Omar Mascarell – Jan Virgili, Vedat Muriqi, Mateu Morey Bauza
Mecz FC Barcelona – Mallorca rozpocznie się o 16.15. Sędzią spotkania na Camp Nou jest Alejandro Quintero González.