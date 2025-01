Barcelona rozmawia z Yamalem. Chce uniknąć przypadku Messiego

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Leo Messi

Barcelona ma plan na Yamala

Lamine Yamal na mocy obecnego porozumienia jest związany z klubem przynajmniej do 30 czerwca 2026 roku. FC Barcelona oczywiście chce przedłużyć współpracę z reprezentantem Hiszpanii, a on sam nie zamierza zmieniać barw. 17-latek niedługo otrzyma propozycję nowego kontraktu. Diario AS przekonuje, że Duma Katalonii opracowała specjalny plan w kwestii przyszłości swojej gwiazdki.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Blaugrana chce uniknąć sytuacji, z którą mierzyła się w przypadku Leo Messiego. Argentyńczyk aż ośmiokrotnie negocjował nową umowę i za każdym razem zwiększał swoje wynagrodzenie. Barcelona, mądrzejsza o to doświadczenie, chce, by zarobki Yamala rosły progresywnie. W ten sposób władze FCB zdołają lepiej zaplanować budżet i nie będą musieli obawiać się problemów ze spełnieniem wymogów Financial Fair Play.

Lamine Yamal od dłuższego czasu jest obserwowany przez Paris Saint-Germain. Francuski gigant widzi w nim następcę Kyliana Mbappe, ale na razie nic nie wskazuje na to, by nastolatek przeniósł się na Parc des Princes. Portal Transfermarkt wycenia go na 180 milionów. Jednak dla Barcelony ma on zdecydowanie wyższą wartość. W tym sezonie mistrz Europy rozegrał 24 spotkania, w których strzelił dziewięć goli i zanotował 13 asyst.