FC Barcelona - Real Madryt to mecz zwracający na siebie wszystkie oczy piłkarskiego świata. Sprawdź, kiedy w obecnym sezonie odbędzie się El Clasico.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal oraz Vinicus Junior

FC Barcelona – Real Madryt, kiedy jest El Clasico 2025/26?

FC Barcelona już w sobotę zainauguruje swoje zmagania w nowym sezonie ligowym. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka tego dnia zmierzy się z Realem Mallorca. Niewątpliwie nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco. Duma Katalonii przystąpi do tego meczu jako mistrz Hiszpanii, który nie przeszedł wielkiej przebudowy w letnim okienku transferowym.

Jeśli chodzi o przebudowę, to nie można tego samego powiedzieć o Realu Madryt. Królewscy w ostatnich miesiącach zbudowali skład, który ma w obecnym sezonie odebrać tytuł FC Barcelonie. Ekipa Xabiego Alonso rozgrywki La Ligi rozpocznie już w najbliższy wtorek. Ich przeciwnikiem wówczas będzie Osasuna Pampeluna.

Niewątpliwie kibice już nie mogą się doczekać El Clasico. Na pierwszą rywalizację FC Barcelony i Realu Madryt nie trzeba będzie długo czekać. Jesienna rywalizacja tych gigantów odbędzie się już 26 października. Gospodarzem pojedynku wówczas będzie Los Blancos.

Rewanżowe starcie w El Clasico odbędzie się tuż przed zakończeniem sezonu. Rywalizacja na stadionie FC Barcelony planowana na 10 maja. W obecnym sezonie jednak może dojść do większej liczby starć Dumy Katalonii z Realem Madryt. Drużyny mają okazję na siebie wpaść w Lidze Mistrzów, Pucharze Hiszpanii oraz Superpucharze. Tutaj jednak wszystko będzie zależne od losowania oraz postawy zespołów w danych rozgrywkach.

Real Madryt – FC Barcelona (26 października)

FC Barcelona – Real Madryt (10 maja)