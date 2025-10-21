Barcelona jednak nie uda się do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Villarrealem. Starcie w Miami zostało odwołane, o czym oficjalnie poinformowała La Liga.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Villareal CF

Barcelona i Villarreal zostają w domu

Pojedynek Villarreal – Barcelona wzbudzał ogromne kontrowersje. To spotkanie miało zostać zorganizowane poza granicami Hiszpanii. Mecz La Liga w USA ostatecznie nie dojdzie do skutku. Władze rozgrywek opublikowały oficjalny komunikat.

– La Liga ogłasza, że po rozmowach z organizatorem oficjalnego meczu La Liga w Miami podjęto decyzję o odwołaniu organizacji tego wydarzenia ze względu na niepewną sytuację, jaka powstała w Hiszpanii w ciągu ostatnich kilku tygodni. La Liga głęboko ubolewa, że ten projekt, który stanowił historyczną i bezprecedensową okazję do międzynarodowej ekspansji hiszpańskiej piłki nożnej, nie będzie mógł zostać zrealizowany.

Jednocześnie władze ligi nie wykluczają, że w przyszłości temat powróci. – Będziemy nadal, jak zawsze, pracować nad tym, aby hiszpańska piłka nożna dotarła do każdego zakątka świata, promując otwartą, nowoczesną i konkurencyjną wizję, która przynosi korzyści klubom, piłkarzom i kibicom. Pełna treść komunikatu jest dostępna TUTAJ.

Spotkanie Villarreal – Barcelona odbędzie się na Estadio de la Ceramica, a więc domowym obiekcie ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej.