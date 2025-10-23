Barcelona ma problem przed El Clasico. Gwiazda nie trenuje!

Barcelona z kolejnym osłabieniem?
Już wiemy, że Barcelona do zbliżającego się pojedynku z Realem Madryt przystąpi bez kilku zawodników. W szeregach Dumy Katalonii zabraknie takich piłkarzy, jak Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo i Robert Lewandowski. Niewykluczone, że na tej liście pojawi się kolejny zawodnik.
Carlos Monfort ujawnił, że Frenkie de Jong nie wziął udziału w zajęciach i opuścił Ciutat Esportiva Joan Gamper. Reprezentant Holandii źle się czuje i nie jest w stanie trenować. 28-latek to kluczowy zawodnik Blaugrany i fundament środka pola.
De Jong wtorkowe spotkanie z Olympiakosem rozpoczął na ławce rezerwowych – Hansi Flick postanowił dać mu odpocząć przed El Clasico. Teraz występ pomocnika na Estadio Santiago Bernabeu stanął pod znakiem zapytania. Warto zauważyć, że pojedynek w Lidze Mistrzów z powodu „złego samopoczucia” opuścił Andreas Christensen.