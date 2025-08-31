Barcelona gra z Rayo, znamy składy! Wiemy, co z Lewandowskim

Barcelona w 3. kolejce La Liga mierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Poznaliśmy oficjalne składy na mecz na Campo de Fútbol de Vallecas.

QSP/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Barcelona walczy o trzecie zwycięstwo. Skład na mecz z Rayo

Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka ma za sobą dwa ligowe mecze i dwa zwycięstwa. W pierwszej kolejce La Liga wyższość Blaugrany musiała uznać Mallorca, natomiast w drugiej serii gier Barcelona pokonała Levante. Dzisiaj mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Rayo Vallecano i znowu czeka ich starcie na stadionie rywala.

Flick postanowił dokonać kilku zmian w porównaniu z rywalizacją z ekipą Granotes. Andreas Christensen i Jules Kounde zastapili Pau Cubarsiego i Ronalda Araujo, Frenkie de Jong pojawił się w miejsce Marca Casado, natomiast Dani Olmo zagra za Marcusa Rashforda. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych.

Rayo Vallecano: Batella – Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Palazon, Ciss, Lopez, Garcia – Diaz – De Frutos

Barcelona: Joan Garcia – Alex Balde, Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde – Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong – Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal