fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny będzie zmiennikiem ter Stegena

Barcelona powoli klaruje plany na przyszły sezon, a jednym z gorących tematów jest sytuacja w bramce. Obecnie między słupkami błyszczy Wojciech Szczęsny, który miał być tylko zastępcą Marc-Andre ter Stegena na czas jego nieobecności. Niemiec jest już bliski powrotu do zdrowia i liczy, że wkrótce wywalczy miejsce w podstawowym składzie.

Ter Stegen wraca do pełni formy po poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry od września 2024 roku. Kilka razy zasygnalizował już chęć pojawienia się na boisku jeszcze w tym sezonie. Hansi Flick zdecydował, że numerem jeden do końca trwającej kampanii pozostanie Szczęsny, który prezentuje się bardzo dobrze. “Sport” twierdzi również, że klub wybrał już podstawowego golkipera na kolejny sezon.

Media łączą Barcelonę z różnymi bramkarzami. Do rewolucji w tej formacji póki co nie dojdzie. Flick uznał, że to ter Stegen będzie numerem jeden w dłuższej perspektywie, a więc właśnie w przyszłej kampanii. Blaugrana oczywiście nie rezygnuje ze Szczęsnego, który ma podpisać nową umowę i pozostać jego zmiennikiem.

Rywalizacja między ter Stegenem a Szczęsnym zapowiada się bardzo ciekawie. Jednocześnie Barcelona pozwoli odejść Inakiemu Peni, który latem dołączy do nowego zespołu. Przez pewien czas Flick na niego stawiał, ale później między słupkami pojawił się polski bramkarz.