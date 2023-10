Frenkie de Jong oraz Pedri to dwaj zawodnicy, których brak najbardziej rzutuje na gorszej grze FC Barcelony. Na temat powrotu do zdrowia pomocników doniesienia zmieniają się, jak w kalejdoskopie, ale wiele wskazuje na to, że obaj będą do dyspozycji Xaviego Hernandeza już na najbliższe spotkanie.