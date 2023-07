Franck Kessie po niezbyt udanym sezonie znalazł się na wylocie z FC Barcelony. Iworyjczyk odmawiał jednak odejścia. Gerard Romero przekazał, że po długiej i szczerej rozmowie z pomocnikiem Xavi przekonał go do odejścia.

Franck Kessie przekonany do odejścia?

FC Barcelona potrzebuje sprzedać przynajmniej kilku zawodników, żeby móc zarejestrować nowych graczy i sfinalizować transfery do klubu. Do tej pory nie udało się przekonać żadnego z wypychanych zawodników do odejścia. W tym gronie wymieniani byli Franck Kessie, Ferran Torres i Ansu Fati.

Duma Katalonii otrzymała kilka ofert za Kessiego, jednak Iworyjczyk upierał się na pozostanie w klubie. Pomocnik wierzył, że w drugim sezonie lepiej poradzi sobie w ekipie Blaugrany. Doniesienia Gerarda Romero rzucają jednak nowe światło na przyszłość zawodnika.

☎️ Kessie zgodził się odejść z Barcelony po rozmowie z Xavim. [@gerardromero] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) July 4, 2023

Xavi odbył długą i szczerą rozmowę z piłkarzem i miał przekonać go do odejścia. Barca sprowadziła już Ilkaya Guendogana, a oprócz Niemca planuje jeszcze kilka operacji. Sztab szkoleniowy uznał, że Franck Kessie nie będzie miał zbyt wielu szans do gry, dlatego najlepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż go.

