Andrij Łunin podpisał. Wyjaśniła się przyszłość bramkarza

Andrij Łunin właśnie przedłużył swoją umowę z Realem Madryt. Nowy kontrakt ukraińskiego bramkarza będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andrij Lunin

Real Madryt przedłużył kontrakt z Andrijem Łuninem

W ostatnim czasie przyszłość Andrija Łunina stała pod bardzo dużym znakiem zapytania – nie było wiadomo, czy zawodnik pozostanie w Realu Madryt. 25-letni bramkarz w poprzednim sezonie przez większość kampanii był podstawowym golkiperem drużyny Królewskich, ale było to spowodowane poważną kontuzją Thibaut Courtois, który jak pamiętamy, zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i dlatego pauzował przez kilka miesięcy.

Mierzący 200 centymetrów Belg wrócił już do pełni zdrowia i tym samym między słupki zespołu Los Blancos. To oznacza, że Andrij Łunin ponownie musi godzić się z rolą rezerwowego. 25-latek mimo otrzymania kilku ofert w letnim oknie, nie zmienił jednak otoczenia, a teraz przedłużył swoją umowę z Realem Madryt. Nowy kontrakt bramkarza będzie obowiązywał do 2030 roku – wynika z oficjalnego komunikatu mistrza La Ligi.

Trzynastokrotny reprezentant Ukrainy najwyraźniej pogodził się więc z rolą zmiennika Thibaut Courtois i liczy na szanse w rozgrywkach pucharowych. Niewykluczone również, że golkiper dogadał się z Realem Madryt, że jeśli w najbliższych okienkach transferowych na stole pojawi się satysfakcjonująca propozycja, to hiszpański klub pozwoli mu odejść.

Andrij Łunin występuje w koszulce ekipy Królewskich od lipca 2018 roku, gdy trafił na Santiago Bernabeu za 8,5 miliona euro z Zorii Ługańsk, choć sporo czasu spędził na wypożyczeniach. Ukrainiec w sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 31 meczów, wpuścił 32 gole i zachował 12 czystych kont. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 25 milionów euro.