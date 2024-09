Lewandowski jednym z najlepszych w historii. Wyjątkowa laurka dla Polaka

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Deco wychwala Lewandowskiego

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie radził sobie poniżej oczekiwań. Nie był tak skuteczny, jak w pierwszych miesiącach po przenosinach do Barcelony. Miał problem nie tylko ze zdobywaniem goli, ale również z fizycznymi starciami, a nawet przyjęciem piłki. Media regularnie go krytykowały, a kibice mieli coraz mniejsze nadzieje, że wróci jeszcze do wysokiej dyspozycji. Wszystko odmieniło przybycie do Katalonii Hansiego Flicka, pod wodzą którego Lewandowski błyszczał wcześniej w Bayernie Monachium. Niemiecki szkoleniowiec dobrze ułożył zespół, który po czterech kolejkach ma komplet punktów, a reprezentant Polski znów jest jego czołową postacią.

Barcelona jest zadowolona z dyspozycji Lewandowskiego. W czterech ligowych meczach uzbierał cztery gole i asystę, co jest satysfakcjonującym wynikiem. Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie radził sobie równie dobrze. W trakcie letniego okienka wiele pisało się na temat transferu nowego napastnika, lecz obecnie takiej potrzeby nie ma. O Polaku w samych superlatywach wypowiedział się Deco, nazywając go jednym z najlepszych w historii.

– Jesteśmy zadowoleni z Roberta. To przykład zawodnika klasy światowej. Jeden z najlepszych w historii futbolu i spośród tych, którzy kiedykolwiek grali w Barcelonie. Strzela gole, jest zadowolony z drużyny i dobrze mu z nami – wyjaśniał dyrektor Barcelony.

36-letni Lewandowski jest związany z Barceloną kontraktem do 2026 roku. Klub powoli musi myśleć nad sprowadzeniem jego następcy. Nieustannie z przenosinami do Katalonii łączony jest Erling Haaland, którego chciałby także Real Madryt.