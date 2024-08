fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Obrońcy Barcelony

Christensen nie jest pierwszym wyborem Flicka. Opuści Barcelonę?

Barcelona szuka rozwiązania problemów finansowych, które uniemożliwiają rejestrację Daniego Olmo do ligowych rozgrywek. Z tego właśnie powodu Katalonię opuści Ilkay Gundogan, który po rocznej przerwie najprawdopodobniej wróci do Manchesteru City. Blaugranie to nie wystarczy, więc planuje pożegnania z kolejnymi zawodnikami. Wciąż niepewna pozostaje przyszłość Andreasa Christensena, który budzi spore zainteresowanie na rynku transferowym. Co więcej, “Mundo Deportivo” sugeruje, że on sam nie wyklucza zmiany klubu jeszcze tego lata.

Wszystko za sprawą decyzji Hansiego Flicka, który w pierwszym ligowym meczu nowego sezonu postawił na Pau Cubarsiego i Inigo Martineza jako podstawowy duet środkowych obrońców. Christensen wszedł na murawę dopiero z ławki rezerwowych. Dodatkowo poza kadrą znajduje się kontuzjowany wciąż Ronald Araujo, który również może wygrać wewnętrzną rywalizację z Duńczykiem. Sam zawodnik ma świadomość, że nie jest pierwszym wyborem dla Flicka, a przyjście Niemca pogorszyło jego notowania w zespole. Za czasów Xaviego Hernandeza był absolutnie kluczowy, bowiem występował nawet w środku pola.

Barcelona może skorzystać z tej sytuacji i sprzedać Christensena w momencie, gdy Flick jest przekonany do innych rozwiązań. Kluczowa decyzja samego Duńczyka zależy od ewentualnego zainteresowania, natomiast w przypadku satysfakcjonującej finansowo oferty jest w stanie na nią przystać.