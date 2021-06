Real Madryt kontynuuje poszukiwania następcy Zinedine’a Zidane’a. W nocy z poniedziałku na wtorek pojawiły się interesujące informacje. Hiszpańskie media podają, że na Santiago Bernabeu może wrócić Carlo Ancelotti.

Kolejny trener łączony jest z pracą w Realu

Hiszpańskie media twierdzą, że nowym opiekunem Królewskich może zostać Carlo Ancelotti

Dla Włocha byłby do powrót na Santiago Bernabeu po sześciu latach przerwy

Real może dokonać niespodziewanego wyboru

27 maja tego roku Real Madryt wydał oficjalny komunikat, w których potwierdził medialne spekulacje. Zinedine Zidane nie będzie już trenerem Królewskich. Francuz przyznał później, że było to spowodowane brakiem wsparcia ze strony klubu.

Florentino Perez musi zatem szukać następcy Zidane’a. Media do pracy na Santiago Bernabeu przymierzały wielu kandydatów. Massimiliano Allegri rzekomo był o krok od podpisania umowy z Realem. Tak się jednak nie stało, ponieważ 53-latek wrócił do Juventusu. Inna włoska kandydatura to Antonio Conte, który rozstał się z Interem. W stolicy Hiszpanii rozważano ponoć także zatrudnienie Joachima Loewa. Niemiec po Euro 2020 zakończy swoją pracę z reprezentacją Niemiec. Ostatnio najgłośniej informowano o Mauricio Pochettino z Paris Saint-Geramin. Istnieje także możliwość dania szansy klubowej legendzie, czyli Raulowi Gonzalezowi. Wszystkie wymienione nazwiska mogą okazać się jednak już nieaktualne.

Real mocno interesuje się powrotem Carlo Ancelottiego do Madrytu. Taką informację jako pierwszy przekazał Anton Meana w El Larguero w radiu Cadena SER. Jego zdaniem pierwszy kontakt z włoskim trenerem nastąpił kilka dni temu. O sytuacji tej poinformowany jest także Everton, który rozpoczął szukanie nowego szkoleniowca.

Temat Ancelottiego w stolicy Hiszpanii zdaje się rzeczywiście istnieć, co potwierdził Josep Pedrerol w Chiringuito. Sądzi on bowiem, że Real chce postawić na doświadczonego kandydata. Żadne dokumenty z opiekunem Evertonu nie zostały jeszcze jednak podpisane

Ancelotti prowadził już Real. Miało to miejsce w latach 2013-2015. Wówczas 61-letni trener dał Królewskim między innymi dziesiątą Ligę Mistrzów. Po opuszczeniu Madrytu Włoch pracował w: Bayernie, Napoli i aktualnie Evertonie.

