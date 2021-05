Manchester City obserwuje sytuację Sergio Ramosa i rozważała zaoferowanie mu kontraktu, jeżeli zdecyduje się na odejście z Realu Madryt. Doświadczony Hiszpan na razie nie podjął jednak żadnych decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Sergio Ramos w dalszym ciągu nie doszedł do porozumienia z Realem Madryt w sprawie przedłużenia wygasającego z końcem czerwca kontraktu

Sytuację doświadczonego reprezentanta Hiszpanii monitorują przedstawiciele Manchesteru City

Mistrzowie Anglii są gotowi zaoferować Ramosowi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok

Niepewna przyszłość Ramosa

Obecna umowa Ramosa z Realem Madryt obowiązuje tylko do końca czerwca. Królewscy chętnie zatrzymaliby swojego kapitana w drużynie na dłużej, ale obu stronom na razie nie udało się dojść do porozumienia w sprawie warunków nowego kontraktu. Z każdym dniem coraz bardziej realne jest ich rozstanie. Według informacji ESPN, w najbliższych dniach dojdzie do spotkania 35-letniego zawodnika z prezydentem klubu Florentino Perezem i wówczas można spodziewać się ostatecznych decyzji.

Sytuację Ramosa uważnie monitorują przedstawiciele Manchesteru City, którzy rozważają sięgniecie po doświadczonego obrońcę. Hiszpana w swoim zespole chętnie widziałby menedżer Josep Guardiola, który ceni jego doświadczenie oraz zdolności przywódcze.

Manchester City z atrakcyjną propozycją dla Ramosa

W oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcia na linii Sergio Ramos – Real Madryt, Manchester City przygotowuje dla zawodnika ofertę. Jak informuje ESPN, mistrzowie Anglii byliby gotowi zaoferować Ramosowi dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejnych 12 miesięcy lub alternatywę w postaci występów w należącym do City Football Group New York City FC

Sergio Ramos ma za sobą nieudany sezon. Liczne problemy zdrowotne sprawiły, że rozegrał zaledwie 15 ligowych spotkań. Brak występów w drugiej połowie sezonu sprawił również, że nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020.

