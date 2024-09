Ancelotti liczy, że ten zawodnik złagodzi kłopoty Realu

Real Madryt po kilku kolejkach ligowych ma na swoim koncie 11 punktów. Serwis Fichajes.net przekonuje z kolei, że trener Los Blancos wyczekuje już bardzo powrotu obrońcy do gry.

Carlo Ancelotti tęskni za Davidem Alabą

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego wzmocnił się w ataku. Niemniej w defensywie musi w trakcie trwającej kampanii improwizować, bo kluczowi gracze leczą kontuzje. Według serwisu Fichajes.net szkoleniowiec Los Blancos nie potrafi się już doczekać, gdy do gry wróci David Alaba.

Real w tym sezonie ma zdecydowanie kłopot w momentach, gdy przeciwnicy stosują pressing. Objawia się to jeszcze bardziej w momencie, gdy defensywa nie jest na dzisiaj taka, jakiej oczekiwałby trener Królewskich. Wpływ na to ma kontuzja leczona przez Davida Alabę. Źródło przekonuje zatem, że włoski szkoleniowiec już bardzo tęskni za Austriakiem, mając nadzieję, że jak doświadczony piłkarz wróci na boisko, to będzie solidnym wzmocnieniem drużyny.

Na dzisiaj Carlo Ancelotti musi stosować alternatywne rozwiązanie. Nie jest to jednak łatwe, bo obecnie także tacy gracze jak Aurelien Tchoaumeni i Eduardo Camavinga tez zmagają się z kontuzjami. Pierwszy leczy uraz stopy, a drugi zmaga się z urazem kolana.

W trakcie letniej sesji transferowej długo wydawało się, że Leny Yoro wzmocni Real. Francuz miał poprawić rywalizację na środku obrony. Finalnie jednak zawodnik zdecydował się na transfer do Manchesteru United. Przedstawiciel Premier League zaoferował piłkarzowi lepsze warunki finansowe.

Tymczasem już we wtorek Real zacznie zmagania w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce rozgrywek zmierzy się z VfB Stuttgart.

