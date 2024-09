fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona zainteresowana Viktorem Gyokeresem

FC Barcelona ma zamiar w trakcie trwającej kampanii odzyskać mistrzostwo Hiszpanii. Tymczasem władze klubu mają zamiar przygotować się na ewentualne pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie serwis Fichajes.net przekazał, że pod lupą sterników Blaugrany znalazł się Viktor Gyokeres.

Polski napastnik ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2026 roku. Niemniej w związku z tym, że Lewandowski ma już 36 lat, to władze Barcy rozglądają się za ewentualnymi następcami kapitana reprezentacji Polski. Jednym z kandydatów do gry w hiszpańskim zespole jest piłkarz Sportingu.

Szwed wyceniany na ponad 60 milionów euro

Gyokeres to 22-krotny reprezentant Szwecji, mający na swoim koncie10 zdobytych bramek w drużynie narodowej. Urodzony w Sztokholmie zawodnik aktualnie broni barw Sportingu, mając z lizbończykami kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość Gyokeresa wynosi natomiast 65 milionów euro.

Szwedzki napastnik trafił do ekipy z Lizbony w lipcu 2023 roku z Coventry City. Angielski klub zarobił na transakcji 24 miliony euro. Wcześniej Gyokeres reprezentował barwy Brighton & Howe Albion czy Swansea City.

W tej kampanii 26-latek wystąpił w sześciu meczach, notując w nich osiem trafień. Na koncie Gyokeresa są także trzy asysty.

