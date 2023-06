Zbigniew Boniek nie zostawił suchej nitki. “Totalna kompromitacja”

IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fernando Santos

Reprezentacja Polski niespodziewanie przegrywa z Mołdawią 2:3

Głos w sprawie występu “Biało-Czerwonych” zabrał Zbigniew Boniek

Zdaniem byłego prezesa PZPN-u była to totalna kompromitacja

Komentarz Zbigniew Bońka do występu Polaków w Kiszyniowie

Nie tak wyobrażaliśmy sobie późny wtorkowy wieczór. Miało być szybko, łatwo i wysoko, a tymczasem Polacy ulegli Mołdawii 2:3. Fatalny występ “Biało-Czerwonych” przeszedł szerokim echem w mediach społecznościowych, a o krótki komentarz pokusił się były prezes PZPN – Zbigniew Boniek.

– Po pierwszej połowie wydawało się ze 4 gole to obligo!!!! Drugie 45 minut do totalna kompromitacja. Nie do wiary – napisał Boniek.

Wiceprezydent UEFA przed meczem pokusił się o typ, w którym reprezentacja Polski miała zwyciężyć czterema golami. Ostatecznie zdobyliśmy tylko dwie bramki za sprawą Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego, natomiast straciliśmy aż trzy. Na listę strzelców dla Mołdawii wpisał się dwukrotnie Ion Nicolaescu, a także Vladyslav Baboglo.

