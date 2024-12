Biało-czerwoni poznali rywali, rozlosowano grupy MME

Reprezentacja Polski do lat 21 poznała rywali na MME. We wtorek 3 grudnia w Bratysławie rozlosowano grupy na turniej, którego gospodarzem będzie w przyszłym roku Słowacja.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Majewski

Reprezentacja Polski trafiła do grupy śmierci MME

Reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku na Słowacji. W turnieju weźmie udział 16 ekip. Z kolei we wtorek ekipa Adama Majewskiego poznała swoich rywali. Ogólnie polski zespół trafił do grupy śmierci.

Rywalami Biało-czerwonych będą reprezentacje: Francji, Portugalii i Gruzji. Wpływ na takie trudne losowanie ma fakt, że Polska była losowana z trzeciego koszyka. Zatem już przed startem losowania grup można było być świadomym, że przed polskim zespołem trudne wyzwanie, aby znaleźć się w fazie pucharowej turnieju.

Mistrzostwa Europy do lat 21 zaczną się 11 czerwca. Impreza potrwa do 28 czerwca. Obrońcą trofeum są Anglicy, którzy na turnieju w 2023 roku w finale okazali się lepsi od Hiszpanii (1:0).

Grupy na Młodzieżowy Mistrzostwach Europy do lat 21

Grupa A: Słowacja, Hiszpania, Włochy, Rumunia

Grupa B: Czechy, Anglia, Niemcy, Słowenia

Grupa C: Portugalia, Francja, Polska, Gruzja

Grupa D: Finlandia, Holandia, Ukraina, Dania

Reprezentacja Polski U-21 w ostatnich jedenastu meczach zaliczyła pięć zwycięstw, dwa remisy i cztery porażki. Strzeliła w nich 24 gole i straciła 16. Ostatnie spotkanie rozegrała 17 listopada, przegrywając z Islandią (1:2).

