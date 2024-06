fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Zbigniew Boniek zabrał głos na temat kontuzji Roberta Lewandowskiego

Reprezentacja Polski prawdopodobnie będzie musiała radzić sobie w swoim pierwszym spotkaniu na Euro 2024 z Holandią bez swojego lidera, Po kontuzji naderwania mięśnia dwugłowego trwa wyścig z czasem o to, aby Robert Lewandowski mógł wrócić do gry.

– Jeśli to nie jest gra, to trzeba szczerze powiedzieć – to nie będą mistrzostwa Roberta Lewandowskiego. W przypadku naderwania, w zależności od stopnia, mówimy o 14-20 dniach, żeby wyzdrowieć. A nie mówię jeszcze o formie sportowej. Mnie też się to kilka razy zdarzyło. Przez ten czas trudno trenować, przyspieszać. Jak grasz w ataku, to musisz być na sto procent zdrowy. Nie możesz rywalizować z obrońcami, nie wiedząc, czy możesz biec i wystartować – mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z Prawdą Futbolu.

Były prezes PZPN daje natomiast do zrozumienia, że kluczem do dobrego wyniki w meczu z Pomarańczowymi będzie przede wszystkim dobra postawa polskiej ekipy w defensywie. – Jeśli będziemy dobrze grać w obronie, to bez Lewandowskiego nie stracimy gola. Możemy wychodzić z kontrą. Trzeba grać i nie narzekać. Drużyna nie może być oparta na jednym zawodniku – przekonywał Boniek.

Jak dotąd Lewy wystąpił w drużynie narodowej w 150. spotkaniach. 35-latek strzelił w nich 82 gole.

