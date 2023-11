fot. Imago/PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Na skutek afery alkoholowej czterech piłkarzy opuściło zgrupowanie reprezentacji Polski U17

Młodzieżowa kadra przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw świata

Trener Marcin Włodarski może mieć do dyspozycji tylko czternastu graczy z pola

Ogromny problem tuż przed turniejem

Młodzieżowa kadra polski prowadzona przez Marcina Włodarskiego w ostatnim czasie dostarczała kibicom gigantycznych emocji. Drużyna gra na bardzo wysokim poziomie, przez co wiąże się z nią bardzo duże nadzieje. Obecnie trwają przygotowania do mistrzostw świata U17, które wystartują już 10 listopada. Reprezentacja Polski liczy, że uda się jej osiągnąć satysfakcjonujący wynik.

Na ten moment sytuacja w kadrze nie jest jednak zbyt ciekawa. W trakcie zgrupowania czterech piłkarzy – Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Jan Łabędzki i Filip Rózga – zostało przyłapanych pod wpływem alkoholu, w efekcie czego odesłano ich do domu. To spory problem, bowiem byli oni ważnymi ogniwami zespołu.

Na tym nie koniec. Polski Związek Piłki Nożnej zwrócił się z prośbą o możliwość dowołania nowych zawodników. Na liście rezerwowej mieli się znaleźć między innymi Filip Rejczyk czy Adrian Przyborek. Dotychczasowa odpowiedź FIFA jest jednak negatywna.

Jeśli decyzja zostanie utrzymana, reprezentacja Polski U17 przystąpi do mundialu jedynie z siedemnastoma graczami. W tej grupie znajduje się trzech bramkarzy, co oznacza, że Włodarski miałby do dyspozycji jedynie czternastu zawodników z pola.

