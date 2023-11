fot. Imago/AKUB GRUCA / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków wygrała zaledwie pięć z czternastu ligowych spotkań

Kibice domagają się zwolnienia Radosława Sobolewskiego, lecz Jarosław Królewski nie zamierza tego robić

Prezes Białej Gwiazdy uważa, że drużyna zasłużyła na lepszy dorobek punktowy

“Drużyny, które chcą grać w piłkę, mają pod górkę”

Wisła Kraków była przed sezonem faworytem do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Na ten moment radzi sobie jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. Biała Gwiazda wygrała w pierwszej lidze zaledwie pięć z czternastu spotkań, co przekłada się tylko na ósme miejsce w tabeli.

Kibice domagają się zwolnienia Radosława Sobolewskiego, natomiast prezes Białej Gwiazdy nieustannie ufa swojemu trenerowi. W rozmowie dla “Gazety Krakowskiej” przekonuje, że swoją postawą na boisku drużyna zasługuje na lepszy dorobek punktowy.

– Nie jesteśmy zadowoleni z wyników, które osiągamy. Nie jest z nich zadowolony sztab, piłkarze, prezes, rada nadzorcza, kibice i partnerzy. Stać nas na więcej. Odpowiedzmy sobie jednak na dwa kluczowe pytania: który mecz wygraliśmy w tym sezonie, którego nie powinniśmy wygrać i które z nich zremisowaliśmy, w których postawą na boisku zasługiwaliśmy na wygraną? Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi: 0. Na każdą wygraną zasłużyliśmy. Przynajmniej w dwóch zremisowanych meczach zasługiwaliśmy na zwycięstwo. Czy ktoś obiektywnie oceniając drużynę ma inny pogląd na mecz ze Stalą Rzeszów, z Chrobrym Głogów czy z Wisłą Płock, tudzież z Zagłębiem Sosnowiec? Przecież to diametralnie zmieniałoby kształt tabeli – wylicza Królewski.

Królewski uważa ponadto, że Wisła jest poniekąd ofiarą atrakcyjnego i ofensywnego stylu gry, który nie zawsze przekłada się na dobre rezultaty. Uderzył jednocześnie w kluby, które skupiają się wyłącznie na zwycięstwach.

– Do Ekstraklasy wchodzą drużyny, które odgrywają i przepychają mecze, a nie grają w piłkę. Drużyny, które chcą w nią grać, mają pod górkę. Nie opłaca się taka postawa. My chcemy grać w piłkę, liczymy, że to przyniesie długofalowo pozytywny skutek. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że poradzilibyśmy sobie w Ekstraklasie z obecnym składem lepiej niż w I lidze i to nie jest tylko moje nawiedzone zdanie. Zeszły sezon nauczył nas, że I liga to maraton, a nie sprint. Poczekałbym z ocenami już dziś i z przypuszczeniami tego, kto ją wygra, a kto przegra – przestrzega.

Zobacz również: Marchwiński: Jestem w stanie pomóc reprezentacji