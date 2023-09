Świderski podważa słowa Lewandowskiego. “W kadrze niczego nie trzeba oczyszczać”

"Atmosfera za każdym razem jest świetna. Najważniejsze, żebyśmy pokazali nasze umiejętności i to, jak potrafimy grać w piłkę. Wtedy wynik na pewno będzie dla nas korzystny" - mówi Karol Świderski w rozmowie z "sport.tvp.pl".

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Karol Świderski, reprezentacja Polski

Karol Świderski podważył słowa Roberta Lewandowskiego

Napastnik stwierdził, że atmosfera w kadrze jest dobra

“W reprezentacji między zawodnikami niczego nie trzeba oczyszczać” – mówi dla “sport.tvp.pl”

To jaka jest prawda?

W sobotę kibicami reprezentacji Polski oraz całym środowiskiem wstrząsnął wywiad Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry w rozmowie z kanałem “Meczyki.pl” oraz telewizją “Eleven Sports” odniósł się do wielu palących kwestii. Jedną z nich według kapitana kadry był brak osobowości w zespole. 35-latek stwierdził wówczas, że drużyna potrzebuje zawodników, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność. Odniósł się on także do słabej atmosfery wewnątrz grupy.

Zupełnie innego zdania jest Karol Świderski, który mówi, że w kadrze nie trzeba niczego oczyszczać pomiędzy reprezentantami.

– Widziałem rozmowę z Robertem Lewandowskim. Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Jeszcze nie widziałem się z chłopakami i nie rozmawialiśmy o tym. W reprezentacji między zawodnikami niczego nie trzeba oczyszczać. Atmosfera za każdym razem jest świetna. Najważniejsze, żebyśmy pokazali nasze umiejętności i to, jak potrafimy grać w piłkę. Wtedy wynik na pewno będzie dla nas korzystny – mówi Świderski w rozmowie z “sport.tvp.pl”.

