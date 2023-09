PressFocus Na zdjęciu: Kibice znów wypełnią Narodowy

Piłkarze reprezentacji Polski będą mogli liczyć na obecność tłumów podczas spotkania z Wyspami Owczymi

PZPN przekonuje, że to efekt sprzedaży biletów, a nie – czysto przykładowo – rozdawania ich w szkołach lub innych instytucjach w celu zwiększenia frekwencji. Takie działania nie okazały się potrzebne

Początek spotkania w czwartek o godz. 20:45

Polska – Wyspy Owcze. Ile biletów na mecz się sprzedało?

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że sprzedaż biletów na mecz z Wyspami Owczymi idzie bardzo słabo. To był fakt, bowiem do tamtego momentu sprzedało się zaledwie 10 tys. wejściówek, mimo że każdy pamięta nie tak odległe czasy, gdy reprezentacja Polski była produktem premium, a przy zakupie wejściówek na stadion trzeba się było spieszyć, by się nie spóźnić. Związek uruchomił nawet procedurę sprzedaży biletów wyłącznie na sektory, które “wpadają” w oko kamery, by przy frekwencyjnej klęsce, stadion nie wyglądał źle w telewizji. Działania promocyjne PZPN musiały jednak zadziałać pozytywnie, bowiem już dziś wiadomo, że Narodowy pusty nie będzie.

Z tego, co udało nam się ustalić, na dziś sprzedało się 44,5 tys. biletów. Jak słyszymy w związku, mowa wyłącznie o sprzedaży, a nie rozdawaniu wejściówek w szkołach i innych instytucjach, by za wszelką cenę wypełnić stadion.

Wiadomo też, że sprzedała się cała pula biletów na wyjazdowe mecze Polaków. Zarówno w Albanii, jak i na Wyspach Owczych w październiku, sektor gości wypełniony zostanie w komplecie.