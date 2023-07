IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Stadion Śląski w Chorzowie

Opinia publiczna jest oburzona podróżą Mirosława Stasiaka z reprezentacją Polski do Mołdawii

Skazany za korupcję działacz miał skorzystać z puli zaproszeń partnera PZPN – firmy Inszury.pl

Według Tomasza Włodarczyka, 55-latek był obecny również na meczu Polska – Szwecja na zaproszenie STS

Wychodzą kolejne informacje ws. “afery Stasiaka”

PZPN jest pod falą krytyki po tym, jak wyszła informacja, że Mirosław Stasiak wraz z reprezentacją Polski podróżował do Kiszyniowa na mecz z Mołdawią. Związek wydał oświadczenie, że za obecność skazanego za korupcję działacza na pokładzie samolotu odpowiada jeden ze sponsorów Biało-Czerwonych. Po tym, jak większość partnerów kadry odcięło się od 55-latka, firma Inszury.pl przyznała się, że Mirosław Stasiak otrzymał zaproszenie z jej puli.

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, to nie pierwszy raz, gdy skazany za korupcję działacz dostał zaproszenie od sponsora kadry – STS zaprosił w przeszłości Mirosława Stasiaka na spotkanie Polska – Szwecja w ramach barażowego starcia o awans na mundial w Katarze. Dziennikarz skontaktował się z prezesem firmy bukmacherskiej, który zdradził szczegóły tej sprawy.

– Skontaktowaliśmy się z Mateuszem Juroszkiem i faktycznie – potwierdził nam zaproszenie dla Stasiaka. Wytłumaczył, że osoba, która zaprosiła Stasiaka na ten mecz jest od jakiegoś czasu poza strukturami firmy. Takie zaproszenia wysyłają pracownicy niższego szczebla i po imieniu/nazwisku nie są w stanie stwierdzić, kto jest kto. Stwierdził też, że Stasiak jako klient jego firmy musiał otrzymać takie zaproszenie VIP ze względu na stawki za jakie gra, w wyniku konkursu lub akcji promocyjnej. Był jedną z kilkudziesięciu osób zaproszonych na ten mecz, bo na Stadionie Śląskim STS miał mieć aż trzy swoje loże. Podkreślił też, że takich zaproszeń w skali roku firma wysyła tysiące – na mecze kadry czy ligowe – przyznał Tomasz Włodarczyk.

– Tu zgoda, Stasiak jest wolnym człowiekiem – wobec aktualnych przepisów może grać w zakładach bukmacherskich – ale w zestawieniu z oświadczeniem STS wyszło niefortunnie. Pytanie do ludzi wyżej – czy to w porządku, aby osoba skazana kilkudziesięcioma zarzutami mogła to robić? Czy to się nie gryzie? – dodał dziennikarz.