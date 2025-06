Maciej Skorża jest faworytem na stanowisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza chce go zatrudnić. Aby do tego doszło, PZPN musi zapłacić za niego sporą sumę - ujawnia Marek Wawrzynowski na łamach "Przegląd Sportowy Onet".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Skorża

PZPN czeka na Skorżę. Tyle ma na niego wydać

Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski po czerwcowym zgrupowaniu. Niezwłocznie ruszyły poszukiwania jego następcy, a Cezary Kulesza priorytetowo potraktował kandydaturę Macieja Skorży. Niedawno wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie kilkukrotnie spotkał się z polskim trenerem. Ten obecnie wspólnie z Urawą Red Diamonds gra na Klubowych Mistrzostwach Świata.

Z Polskiego Związku Piłki Nożnej docierają sygnały, że to właśnie Skorża jest faworytem do objęcia posady po Probierzu. Kulesza otwarcie przyznaje, że prowadzi z nim zaawansowane rozmowy, a decyzja należy do samego szkoleniowca. Aktualnie PZPN wyczekuje jego odpowiedzi.

Wiele zależy więc od nastawienia samego trenera, który wrócił do trenowania Urawy Red Diamonds we wrześniu 2024 roku. Z japońskim klubem ma ważny kontrakt, więc PZPN musiałby go wykupić. Z informacji przekazanych przez „Przegląd Sportowy Onet” wynika, że kwota sięgnęłaby nawet 1,5 mln euro. PZPN jest gotowy, aby aktywować klauzulę wykupu.

Jeśli Skorża postanowi przyjąć propozycję, wówczas PZPN go wykupi. Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra we wrześniu. Po niespodziewanej porażce z Finlandią kwestia awansu na mistrzostwa świata poważnie się skomplikowała. Podczas następnego zgrupowania Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią na wyjeździe oraz Finlandią u siebie.