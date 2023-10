Na zdjęciu: Wizualizacja "domu" reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski doczeka się swojego domu

O budowie Narodowego Centrum Szkolenia mowa była od dłuższego czasu, ale właśnie teraz “dopięto” szczegóły

Centrum będzie działać od 2027 roku

Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnego Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, będącego strategiczną inwestycją w kontekście dalszego rozwoju piłki nożnej w Polsce na różnych poziomach, od młodzieżowych reprezentacji narodowych, przez badania i wdrażanie innowacyjnych metod oraz technologii, szkolenie sędziów i trenerów, aż po organizację międzynarodowych turniejów kwalifikacyjnych – informuje PZPN.

W Narodowym Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożne znaleźć ma się:

osiem boisk z nawierzchnią trawiastą

boisko trawiaste zadaszone (hala

hala do futsalu

dwa boiska do piłki nożnej plażowej (jedno z nich zadaszane)

centrum medyczne i magazyn sprzętu

Nowoczesny budynek administracyjno-edukacyjny z garażem podziemnym

hotel

bursa dla zawodniczek i zawodników na potrzeby szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Brak własnej bazy treningowej jest czymś, co jak dotąd różni PZPN od największych federacji w Europie. PZPN od dawna twierdził, że reprezentacje narodowe powinny mieć własny dom. Powstanie tego centrum będzie kluczową inwestycją PZPN. Zapewni optymalny poziom rozwoju piłkarek, piłkarzy i całej dyscypliny, pozwalając na dołączenie do najlepszych, europejskich federacji. W takim miejscu polskie drużyny narodowe będą miały idealne warunki do treningów w trakcie zgrupowań.

Działalność Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej będzie opierać się na kompleksowym modelu zarządzania obiektem edukacyjno-sportowym, obejmującym kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim spełni rolę centrum szkoleniowo-treningowego służącego wszystkim reprezentacjom Polski w piłce nożnej – męskim i kobiecym, reprezentacjom Polski w Futsalu, a także reprezentacjom Polski w piłce nożnej plażowej. To w Otwocku odbywać się również będzie kształceniu trenerów i sędziów (Szkoła Trenerów PZPN, Centrum Szkolenia Sędziów i VAR). Nowoczesny obiekt wykorzystywany będzie także do organizacji konferencji i akcji szkoleniowych PZPN.

Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej prowadzić będzie również badania nad rozwojem piłki nożnej oraz koordynować wdrożenie nowoczesnych metod i rozwiązań w obszarze szkolenia sportowego.