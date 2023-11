IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz udzieli wywiadu Polsat Sport

Selekcjoner został zapytany o atmosferę w kadrze

Trener uważa, że doniesienia były przesadzone

Atmosfera w reprezentacji Polski poprawiła się

Michał Probierz nie zdołał odmienić gry reprezentacji Polski, która po fatalnych eliminacjach Euro 2024 nie zakwalifikowała się bezpośrednio na turniej w Niemczech. Biało-czerwoni będą jednak mieli szansę powalczyć o awans w barażach.

Słabe wyniki sprawiały, że atmosfera wokół kadry oraz w samym zespole była zła. Teraz odniósł się do tego Michał Probierz w rozmowie z Polsat Sport. Selekcjoner wprost powiedział, że te opinie były przesadzone.

– Trochę przesadzone były informacje dotyczące złej atmosfery w kadrze. Podczas październikowego zgrupowania było widać, że tej grupie to “siedzi” i na pewno było rozczarowanie po meczu z Mołdawią. Uważam, że zrobiono jednak korekty i zrobiono krok do przodu. Widać, że bardzo chcą i że trenowanie to dla nich przyjemność. I to mi się podoba. Są bardzo konstruktywni, jeśli chodzi o współpracę – powiedział Probierz.

Reprezentacja Polski baraże rozegra w marcu. Rywalem Polaków w półfinale będzie Estonia, a w finale zmierzy się z wygranym z pary Walia – Finlandia / Ukraina / Islandia.

