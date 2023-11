IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Mazur trafił we wrześniu do Juventusu

Młody zawodnik został wypatrzony w Stali Rzeszów

Szef skautów Starej Damy wypowiedział się na temat Polaka

Mazur komplementowany przez szefa skautów Juventusu

Patryk Mazur dołączył do Juventusu we wrześniu 2023 roku ze Stali Rzeszów. Szesnastolatek, który występuje w środku pomocy, gra obecnie w młodzieżowych drużynach Starej Damy. W rozmowie z Tuttosport Matteo Tognozzi wypowiedział się o jego przyszłości.

– Mazur to bardzo uzdolniony technicznie i fizycznie chłopak, a do tego z charakterem. Ma przed sobą świetne perspektywy. Jest moim ostatnim transferem do Juventusu i ma wszystko, czego potrzeba, by pójść śladami innych młodzików, którzy dzisiaj pracują bezpośrednio z Allegrim – przyznał Tognozzi cytowany przez Marcina Nowomiejskiego w serwisie X.

Włoskie kluby lubią przeczesywać polski rynek w poszukiwaniu talentów. Warto przypomnieć, że w młodzieżowych drużynach AC Milan trenuje Dariusz Stalmach. Były piłkarz Górnika Zabrze podczas ostatniej przerwy na mecze reprezentacyjne dostał szansę trenowania z pierwszym zespołem Rossonerich.

